مجلس الحكومة يفصح عن هوية الشخصيات التي تم تعيينها في مناصب عليا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي عبر تقنية التواصل عن بعد و ذلك برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين كل من سارة العمراني مديرة للدراسات و التواصل والتعاون، و توفيق أزروال مديرا للوظيفة العمومية.

وعلى مستوى وزارة الشباب و الثقافة والتواصل، تم تعيين عبد الجليل بوزوكار مديرا للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

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