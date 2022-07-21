العلاقة بين سعر برميل النفط و”البنزين والغازوال”.. بايتاس يشرح

هبة بريس - لبنى ابروك

شرح الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، العلاقة بين سعر برميل النفط والمواد المكررة “البنزين والغازوال”

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه في السنوات الماضية، اذا كان سعر البرميل أقل من 100 دولار، فإنه ينتج 915 دولار للطن، أما الآن فاذا بلغ سعر البرميل أقل من 100 دولار فسعر الغازوال يصل الى 1185 دولار، اي أنه عرف ارتفاعا.

وربط بايتاس هذا الارتفاع بتراجع الاستثمارات في مجال التكرير، بالإضافة الى تزايد الطلب على هذه المادة بعد تخلي عدد من الأسواق باوروبا على مادة الغاز.

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