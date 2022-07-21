من الاستيراد حتى التوزيع.. الحكومة تبسط تركيبة أسعار المحروقات

هبة بريس - لبنى ابروك

بسط الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تركيبة أسعار المحروقات من اقتناءه من مصدره حتى وصوله لمحطات الوقود.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن تركيبة الأسعار تتضمن 3 مكونات أساسية، وهي أولا السعر الدولي أي سعر بيعه بمناطق الانتاج، ثم الرسوم والضرائب المطبقة وطنيا، وكذا هامش التوزيع والتقسيط.

وبشكل مبسط، يضيف ذات المتحدث، سعر البنزين والغازوال بالبلاد، 61% منه يشكل السعر الدولي، ثم 31% للرسوم والضرائب المطبقة، و4% وهي التوزيع والتقسيط.

وختم بايتاس حديثه بالقول “الضرائب باقا هي هي والرسوم كذلك، المتحول الوحيد اللي كاين هو ارتفاع اسعار هذه المادة دوليا”.

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