مراكش: تهمة الارتشاء تقود 5 دركيين للتحقيق التفصيلي

2022-07-21 / 16:44
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت النيابة العامة باستئنافية مراكش ، تحقيقاتها مع قائد سرية للدرك وأربعة دركيين آخرين، من أجل تهمة الارتشاء.

وإلى جانب ذلك، أمر الوكيل العام بالتحقيق مع تاجر للمخدرات كان قد اتهم العناصر سالفة الذكر بالارتشاء، مع إحالة جميع المشتبه فيهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

وكانت هذه القضية قد تفجرت عقب توقيف تاجر كبير للمخدرات ضواحي مراكش، فاتهم الأخير خلال البحث الأولي عناصر من الدرك بتلقي الرشوة لأغراض مشبوهة.

القضية تتبابعها جمعيات حقوقية، الى جانب الراي العام، في انتظار انتهاء التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية بمراكش .

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تعليق واحد

  1. ودرك الشويطر اليانس دارنا بيع المخدرات والبشره والتزوير مع الجماعة والساكنة والسر والتمويه

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