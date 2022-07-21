الوزيرة فتاح تعيد تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد بمرسوم جديد

2022-07-21 / 16:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة، يومه الخميس 21 من ذي الحجة 1443، الموافق لـ 21 يوليو 2022، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.501 بتغيير المرسوم رقم 2.95.749 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير بعض المواد من المرسوم السالف الذكر والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك باستبدال عضوية الوزير المكلف بالتشغيل بعضوية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية، تماشيا مع نقل الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الوزير المكلف بالصحة.

بالإضافة إلى تعويض عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة”، وعبارة “الوزير المكلف بالشؤون الإدارية” بعبارة “الوزير المكلف بالوظيفة العمومية”، وكذا عبارة “الكاتب العام لإدارة الدفاع الوطني” بعبارة “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني”، بالإضافة إلى تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من أداء المعاشات في احترام كامل للمقتضيات القانونية.

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تعليق واحد

  1. أقول للسيدة الوزيرة المحترمة أن المحاكم بدأت تحجز على معاشات المتقاعدين،وذلك ضرب صارخ للقوانين التي تمنع حدوث ذلك،بذريعة الحجز على الحساب البنكي ،وما هو الا راتب تقاعد.فهل من تدخل يقي من تجويع أسر وتفكيكها؟

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