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نشرة خاصة: موجة حرارة وزخات رعدية قوية من الخميس إلى الأحد

2022-07-21 / 13:39
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن موجة حرارة (41 – 48 درجة) وزخات رعدية قوية (20 – 30 ملم) مصحوبة بهبات رياح (60 – 80 كلم في الساعة) مرتقبة ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة حر تتراوح درجاتها ما بين 44 و 48 درجة مرتقبة ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل، بكل من أكادير إداوتنان وإنزكان-ايت ملول وتارودانت والسمارة وأسا الزاك.

كما سيتم خلال نفس الفترة، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 45 درجة بكل من وزان وفاس ومولاي يعقوب وتاونات ومكناس والحاجب وتازة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات وخريبكة وخنيفرة وبني ملال والفقيه بن صالح وبرشيد وسطات وسيدي بنور وبنسليمان وقلعة السراغنة واليوسفية والرحامنة ومراكش وشيشاوة وزاكورة وطاطا وداخل أقاليم العرائش والقنيطرة والصويرة وآسفي واشتوكة-آيت باها وتزنيت وبوجدور وأوسرد ووادي الذهب وطانطان وسيدي إفني وكلميم وطرفاية والعيون.

وأشارت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية (20 – 30 ملم) مصحوبة بهبات رياح (60 – 80 كلم في الساعة) اليوم الخميس من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا بكل من تاوريرت وجرسيف وبولمان وتازة وصفرو وإفران واليوسفية وشيشاوة والرحامنة وميدلت.

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