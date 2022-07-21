استنفار بمستشفى سطات بعد اعتقال ممرضة مزورة والمدير الجهوي يطير للوقوف على الوضع
علمت هبة بريس من مصادرها، أن اعتقال ممرضة يعتقد أنها مزورة داخل أروقة قسم المستعجلات بسطات ووضعها تحت تدابير الحراسة، ناهيك عن التسيب الذي يعرفه المستشفى بسبب الغيابات المتكررة للعديد من أطره الطبية والتمريضية التي باتت تشتغل ” بالعلالي بالمصحات الخاصة” تاركة المرضى ينتظرون اجراء العمليات الجراحية، كلها اختلالات بنيوية عجلت بحضور المدير الجهوي ومدير الموارد البشرية للقيام بجولة تفقدية داخل أروقة هذا المرفق الصحي الذي يعاني الويلات..
ويأمل المواطن السطاتي ومعه باقي الفعاليات الجمعوية والاعلامية الغيورة، من هذه الزيارة أن تكون زيارة تقييم وتشخيص للواقع الصحي، في انتظار رفع التقارير للوزارة الوصية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانقاذ هذا المستشفى..
واستغرب كثيرون عدم قيام وزير الصحة بزيارة مباغثة لمستشفى سطات على الرغم من المشاكل شبه اليومية التي يعرفها..
هذا ومن المنتظر أن تقوم المصالح الأمنية الولائية بسطات، بتقديم الشابة المشتبه في كونها ممرضة مزورة، غدا صباحا أمام النيابة العامة بعد اعتقالها في وقت سابق بعد ادعائها أنها ممرضة متدربة، مستغلة الوضع القائم داخل قسم المستعجلات الذي يعرف فوضى عارمة عنوانها البارز ” كلشي باغي يكون طبيب أو ممرض” بحيث يكفي المرء أن يلبس وزرة وقرقابة في رجليه وغطاء على رأسه أن يقوم بدور الإطار الطبي.
ويذكر، أنه وأمام التلكؤ في تعيين مدير رسمي على رأس إدارة المستشفى، وفي ظل تفاقم العديد من المشاكل والاكراهات اليومية، يبقى قسم المستعجلات الملاذ الوحيد للمواطنين والفقراء الباحثين عن العلاج، إذ يتحول في معظم الأحيان إلى ما يشبه حلبة للمصارعة والصراخ والتدافع والسباق نحو ولوج قاعات الفحص من قبل المواطنين ومرافقيهم، ناهيك أن سياسة تصدير المرضى صوب المصحات الخاصة بات ظاهرا للعيان دون حسيب ولارقيب..
8 تعليقات
ممرضة مزورة داخل مستشفى حكومي هذا دليل قاطع على الفساد المتفشي بقطاع حيوي ببلادنا.
ممرضة مزورة يعني أنها تشتغل بدون راتب إذن هي هناك للاسترزاق من جيوب المواطنين لأنها تعرف مسبقا أن الممرضات ينهبن ويجنين الكثير من جيوب المواطنين.
لقد تمادت وزارة الصحة في إغفال القيام بواجبها تجاه القطاع المكلفة بمراقبته والنهوض به وتحسين خدماته باعتباره قطاع تصعب مندونه الحياة
وزارة الصحة في سبات عميق لو أنها توفر لجان استقصاء ودوريات مراقبة دائمة وزيارات وزارية مفاجئة لما تفشى الفساد في هذا القطاع الحيوي.
رغم كثرة الشكاوى المباشرة وغير المباشرة والتي ملأت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي إلا أن هذه الشكاوى لم تلقى أذانا صاغية فوزارة الصحة غير مهتمة بالاستجابة لاستغاثات المواطنين الذين أصبحت المستشفيات تزيد من معاناتهم لا الحد منها.
يعاني قطاع الصحة في بلادنا من تردي الأوضاع به سواءا بفساد إدارته أو رداءة الخدمات المقدمة به أو بسوء معاملة مهنيييه فحسبنا الله ونعم الوكيل على المسؤول عن هذا القطاع.
وزارة الصحة في غيبوبة عميقة إثر حادث استهتار بالواجب المهني ندعوا لها بالشفاء وتحسن وضعها الصحي في انتظار تحسن تلقائي للقطاع.
أين مدير المستشفى أين المندوب الإقليمي للصحة كل هذا الاستخفاف والاستهتار كيف تجرأت هذه السيدة على ولوج مؤسسة حكومية بدون حسيب ولا رقيب.