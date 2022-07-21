مجهولون يقتحمون وكالة تحويل أموال بالدار البيضاء و يسرقون محتوياتها

2022-07-21 / 13:55
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أقدم صباح اليوم الخميس، أشخاص مجهولي الهوية على سرقة وكالة تحويل أموال بالدار البيضاء و بالضبط بشارع 6 نونبر.

و تعرضت وكالة تحويل الأموال السالفة الذكر للسطو بعد أن اقتحمها مجهولون و قاما بسرقة المبالغ المالية المودعة بالوكالة و بعض المحتويات الأخرى.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، هرعت لعين المكان دورية من عناصر الشرطة القضائية و العلمية حيث تم رفع البصمات و كذا معاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على طول الشارع المؤدي للوكالة.

و اكتشف عناصر الأمن خلال حلولهم بعين المكان، أن اللصوص قاموا كذلك بسرقة معدات تسجيل كاميرات المراقبة لتفادي انكشاف أمرهم، غير أن تفريغ كاميرات المراقبة بالمحلات القريبة من الوكالة قد يكشف هوية المعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاجعة بوارزازات.. رحلة استجمام تنتهي بوفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة

فاجعة بوارزازات.. رحلة استجمام تنتهي بوفاة 6 أشخاص من…

2022-07-21 / 09:51
Photo of جرسيف.. توقيف 03 أشخاص لتورطهم في إشعال النيران بغابة

جرسيف.. توقيف 03 أشخاص لتورطهم في إشعال النيران بغابة

2022-07-20 / 23:44

العرائش .. تحويط حريق غابة بني يسف آل سريف…

2022-07-20 / 20:51
Photo of مراكش : إندلاع حريق بفضاء للالعاب بالقرب من محطة وقود

مراكش : إندلاع حريق بفضاء للالعاب بالقرب من محطة…

2022-07-20 / 15:04
Photo of مصرع شخصين في حادثة سير خطيرة ضواحي إفران

مصرع شخصين في حادثة سير خطيرة ضواحي إفران

2022-07-19 / 11:09
Photo of حرائق الشمال.. بنسعيد: كل التضامن مع الساكنة المتضررة

حرائق الشمال.. بنسعيد: كل التضامن مع الساكنة المتضررة

2022-07-18 / 11:21
Photo of الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف جانح طعن شرطي في صدره

الرصاص يلعلع بالخميسات لتوقيف جانح طعن شرطي في صدره

2022-07-18 / 10:44
Photo of السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو وفاس

السرعة المفرطة والسكر يتسببان في حادثة سير بين صفرو…

2022-07-18 / 10:19
Photo of إخماد حريق اندلع بمنطقة بليونش وفتح تحقيق للكشف عن أسبابه

إخماد حريق اندلع بمنطقة بليونش وفتح تحقيق للكشف عن…

2022-07-18 / 09:26
Photo of سلطات تازة: تم نقل 500 من السكان بعيدا عن أماكن الخطر حفاظا على سلامتهم

سلطات تازة: تم نقل 500 من السكان بعيدا عن…

2022-07-17 / 23:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق