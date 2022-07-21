مجهولون يقتحمون وكالة تحويل أموال بالدار البيضاء و يسرقون محتوياتها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدم صباح اليوم الخميس، أشخاص مجهولي الهوية على سرقة وكالة تحويل أموال بالدار البيضاء و بالضبط بشارع 6 نونبر.

و تعرضت وكالة تحويل الأموال السالفة الذكر للسطو بعد أن اقتحمها مجهولون و قاما بسرقة المبالغ المالية المودعة بالوكالة و بعض المحتويات الأخرى.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، هرعت لعين المكان دورية من عناصر الشرطة القضائية و العلمية حيث تم رفع البصمات و كذا معاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على طول الشارع المؤدي للوكالة.

و اكتشف عناصر الأمن خلال حلولهم بعين المكان، أن اللصوص قاموا كذلك بسرقة معدات تسجيل كاميرات المراقبة لتفادي انكشاف أمرهم، غير أن تفريغ كاميرات المراقبة بالمحلات القريبة من الوكالة قد يكشف هوية المعنيين بالأمر.

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