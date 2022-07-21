على إثر حادث خطير.. وفاة الفنانين يوسف الحنصالي و نعيمة تيتريت

2022-07-21 / 12:50
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نجلاء مزيان - هبة بريس

توفي فجر يومه الخميس، كل من الفنانين يوسف الحنصالي و نعيمة تيتريت على إثر حادث سير خطير، فيما أصيب باقي أعضاء الفرقة الموسيقية بإصابات متفاوتة الخطورة.

و في ذات الصدد، نعت الفنانة الأمازيغية مريم عنوز الفقيدين عبر حائطها الفيسبوكي قائلة :”إنا لله و إنا إليه راجعون، تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة الصديق الفنان يوسف الحنصالي و الفنانة نعيمة تيتريت اثر حادثة سير مروعة فجر اليوم رحمهم الله و غفر لهم”.

و أضافت الفنانة الأمازيغية قائلة :” و نطلب الشفاء لباقي أعضاء الفرقة الموسيقية الذين اصيبو بجروح متفاوتة الخطورة”.

وحسب مصادر متطابقة فإن الحادثة وقعت حوالي الرابعة صباحا من يومه الخميس ، بنواحي اربعاء اقبلي ( أزيلال ) التابعة لنفوذ جماعة فرياطة بإقليم بني ملال .

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