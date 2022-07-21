يوجين 2022.. تأهل 3 عدائين مغاربة لنصف نهائي 800 متر

هبة بريس

تأهل العداؤون المغاربة الحسن مجاهد و معاد الزحافي وعبد العاطي الكص ، اليوم الخميس ، إلى نصف نهاية سباق 800 م ، ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في مدينة يوجين الأمريكية.

وإنتزع العداء المغربي الحسن مجاهد بطاقة التأهل إلى نصف النهاية بعد إحتلاله المركز الثاني للسلسلة الإقصائية الأولى بقطعه مسافة السباق في زمن قدره 1 د و49 ث و27 /100، إلى جانب الكيني إيمانويل كيبكيروي كورير الذي إحتل المركز الأول (05 :49 :1)، والإسباني ألفارو دي أريبا الذي جاء في المركز الثالث (30 :49 :1).

وفي السلسلة الإقصائية الثالثة، تأهل العداء المغربي معاد الزحافي إلى نصف النهاية بعد أن إحتل المركز الأول بتوقيت قدره 1 د و46 ث و 100/15 ، متبوعا بالفرنسي غابرييل توال الذي إحتل المركز الثاني (34 :46 :1)، والكيني إمانويل وانيوني (45 :46 :1).

من جانبه، ضمن العداء عبد العاطي الكص تأهله إلى هذا الدور ، ضمن السلسة السادسة، بعدما إحتل المركز الثالث بزمن 1 د 45 ث و100/25 محققا بذلك أحسن توقيت له خلال هذه الموسم ، إلى جانب الجزائري سليمان مولا الذي فاز بالمركز الأول بتوقيت (90 :44 :1) ، والكيني ويكلايف كينيامال كيسيولا الذي جاء في المركز الثاني بتوقيت (08 :45 :1).

وتأهل للدور نصف النهائي العداؤون الثلاثة الأوائل من كل سلسلة من السلسلات الست بشكل مباشر، فضلا عن 6 عدائين أصحاب أفضل توقيت.

ويقام الدور نصف النهائي مساء اليوم ، على أن يجري الدور النهائي السبت المقبل.

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