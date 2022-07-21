إيقاف 3 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية بالعيون

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و34 سنة، اثنان منهم مهاجران ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد تم ضبط أحد المشتبه فيهم، وهو مواطن مغربي، في حالة تلبس باستلام طرد كبير داخل وكالة للإساليات، يحتوي بداخله على زورق مطاطي وقطع ومعدات مرتبطة به، وذلك قبل أن يتم توقيف شخصين آخرين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في تورطهما في تنظيم عمليات الهجرة السرية عبر المسالك البحرية.

كما مكنت الأبحاث والتحريات من ضبط ثلاثة مرشحات للهجرة غير الشرعية، إحداهن طفلة قاصر، ينحدرن جميعا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحات للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

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