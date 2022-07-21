المنتخب المغربي

مونديال قطر.. المنتخب المغربي يخوض مباراتين وديتين بإسبانيا

2022-07-21 / 10:05
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هبة بريس

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تجمعا إعداديا بإسبانيا تتخلله مباراتين وديتين يومي الجمعة 23 شتنبر المقبل أمام منتخب الشيلي بمدينة برشلونة، والثلاثاء 27 من نفس الشهر ضد منتخب البارغواي بمدينة إشبيلية.

وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نشرته مساء الأربعاء على موقعها الرسمي، بأن هاتين المباراتين الوديتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم التي ستجرى أطوراها بقطر شهري نونبر ودجنبر المقبلين.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

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