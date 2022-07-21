دراسة.. ثلثي سكان البيضاء يفضلون المشي على استعمال الحافلات العمومية

2022-07-21 / 11:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تقرير مثير ذاك الذي صدر مؤخرا حول جودة وسائل النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء و الذي أشار لعدم رضى سكان العاصمة الاقتصادية عن خدمات وسائل النقل و خاصة الحافلات العمومية.

و في هذا الصدد، أوضحت دراسة أعدتها جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض و رفعت توصيات مضامينها للمجلس الجماعي للدار البيضاء أن أكثر من ثلثي سكان المدينة غير راضين عن خدمات الحافلات العمومية.

و أشار التقرير إلى أن عدد الحافلات العمومية المتوفرة لحدود الساعة لا يكفي مقارنة بسكان المدينة و مستعملي وسائل النقل العام.

و شددت الدراسة على أن أكثر من 70 بالمائة من البيضاويين يفضلون المشي على استعمال الحافلات العمومية، بينما يستفيد حاليا 12 بالمائة فقط منهم من خدمات النقل الجماعي.

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