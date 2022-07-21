فاجعة بوارزازات.. رحلة استجمام تنتهي بوفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة

هبة بريس

اهتوت جماعة ترميكت باقليم وارزازات، يوم أمس الأربعاء، على وقع فاجعة وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة.

تفاصيل الواقعة، حسب مصدر محلي، تعود إلى ذهاب الأسرة في رحلة استجمام لقضاء اليوم بأحد الأودية “وادي فينت”، قبل أن ينتهي اليوم بغرق أحد أبنائهم.

بعدها، يضيف ذات المصدر، حلت المصالح المعنية بعين المكان لنقل جثة الهالك لمستودع الأموات، وفي طريق الأسرة الى المستودع لاستكمال الإجراءات ودفن الهالك، انقلبت بهم السيارة بأحد جنبات الطريق في حادثة خطيرة أسفرت عن وفاة الجميع.

هذا وخلفت الفاجعة، حزنا وأسى كبيرين بين عائلة الراحلين وساكنة الجماعة التي لا تزال تعيش على وقع الصدمة.

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