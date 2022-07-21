فاجعة بوارزازات.. رحلة استجمام تنتهي بوفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة
هبة بريس
اهتوت جماعة ترميكت باقليم وارزازات، يوم أمس الأربعاء، على وقع فاجعة وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة.
تفاصيل الواقعة، حسب مصدر محلي، تعود إلى ذهاب الأسرة في رحلة استجمام لقضاء اليوم بأحد الأودية “وادي فينت”، قبل أن ينتهي اليوم بغرق أحد أبنائهم.
بعدها، يضيف ذات المصدر، حلت المصالح المعنية بعين المكان لنقل جثة الهالك لمستودع الأموات، وفي طريق الأسرة الى المستودع لاستكمال الإجراءات ودفن الهالك، انقلبت بهم السيارة بأحد جنبات الطريق في حادثة خطيرة أسفرت عن وفاة الجميع.
هذا وخلفت الفاجعة، حزنا وأسى كبيرين بين عائلة الراحلين وساكنة الجماعة التي لا تزال تعيش على وقع الصدمة.
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4 تعليقات
الله يرحمهم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نرجوا من الله أن يشملهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.
سبحان الله العظيم كان من المقدر لهذه الأسرة أن تفارق الحياة في نفس اليوم وبأسباب مختلفة فليرحمهم الله وليلهم ذويهم الصبر والسلوان.
لا إله إلا الله تعددت الأسباب والموت واحد إنها بحق فاجعة بكل المقاييس اللهم ارحمهم وأسكنهم فسيح جنانك