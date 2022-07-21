البيضاء.. إيقاف شخص وحجز 3360 قرص طبي مخدر

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الأربعاء 20 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج

المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “أحد السوالم”، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 3360 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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