الصورة تعبيرية

غامبيا تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة

2022-07-21 / 09:20
0
هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، الأربعاء، بمراكش، أن غامبيا تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب، ولمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، كحل وحيد من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجدد تانغارا، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ14 لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية (19-22 يوليوز)، موقف بلاده لإيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة.

وأضاف، في هذا السياق، أن “غامبيا تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المصطنع”، مشيرا إلى أن فتح قنصلية لبلاده في مدينة الداخلة يأتي ليترجم الموقف الثابت لغامبيا إزاء قضية الصحراء المغربية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار رئيس الدبلوماسية الغامبية إلى أن بانجول والرباط تعملان معا لكي تنعقد اللجنة المختلطة المغربية – الغامبية “في مستقبل قريب جدا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية المكثفة جدا بين البلدين”.

من جهة أخرى، أشار السيد تانغارا إلى أن القطاع الخاص الغامبي حاضر بقوة في قمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية، حيث تأمل غامبيا في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع المغرب، باعتباره بوابة للولوج إلى إفريقيا وأوروبا، وافريقيا جنوب الصحراء.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جزر القُمُر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي “كحل وحيد”

جزر القُمُر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي “كحل…

2022-07-21 / 10:55
Photo of في بيان مشترك.. المغرب ومالاوي يلتزمان بالارتقاء بعلاقاتهما الثنائية

في بيان مشترك.. المغرب ومالاوي يلتزمان بالارتقاء بعلاقاتهما الثنائية

2022-07-21 / 10:24
Photo of رئيس الحكومة يلتقي رئيس غرف التجارة “يُوأس بلاك تشامبرز

رئيس الحكومة يلتقي رئيس غرف التجارة “يُوأس بلاك تشامبرز

2022-07-20 / 22:39
Photo of أنطونيو غوتيريس يشيد بخطة عمل فاس لالتزامها بتعزيز السلم

أنطونيو غوتيريس يشيد بخطة عمل فاس لالتزامها بتعزيز السلم

2022-07-20 / 22:20
Photo of أخنوش يجري مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية

أخنوش يجري مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية

2022-07-20 / 21:01
Photo of رئيسة هيئة تحدي الألفية تعبر عن ارتياحها للتعاون مع المغرب

رئيسة هيئة تحدي الألفية تعبر عن ارتياحها للتعاون مع…

2022-07-20 / 20:37
Photo of المرزوقي يتدخل فيما لايعنيه ويتهم المغرب بالإستقواء باسرائيل

المرزوقي يتدخل فيما لايعنيه ويتهم المغرب بالإستقواء باسرائيل

2022-07-20 / 18:47
Photo of المحكمة الدستورية تلغي مقعدين برلمانيين عن اقليم جرسيف

المحكمة الدستورية تلغي مقعدين برلمانيين عن اقليم جرسيف

2022-07-20 / 16:58
Photo of فتح معبر اللنبي.. الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك تشيد بوساطة الملك

فتح معبر اللنبي.. الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك تشيد بوساطة…

2022-07-20 / 14:50
Photo of وهبي: “التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي و المغربي”

وهبي: “التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي…

2022-07-20 / 13:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق