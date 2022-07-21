طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تبقى الأجواء حارة دائما بكل من منطقة سوس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بالواجهة المتوسطية وبسواحل المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول زخات رعدية وهبات محلية للرياح فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومناطقهما المجاورة، والريف، والسايس والهضاب العليا الشرقية، إضافة إلى الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار بالمناطق الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و 33 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 14 و 29 درجة بالمناطق الغربية المجاورة للأطلس وبداخل كل من مناطق سوس والشياظمة ، وما بين 14 و 19 درجة بالأطلس، وستكون ما بين 19 و 24 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستبقى دون تغيير يذكر. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل ورأس بدوزة ، وهائجا بالجنوب، وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان جنوب بوجدور.

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