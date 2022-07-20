جرسيف.. توقيف 03 أشخاص لتورطهم في إشعال النيران بغابة

هبة بريس

علم من مصادر جيدة الإطلاع أن عناصر الدرك الملكي بجماعة مزكيتام قد تمكنت من توقيف 03 أشخاص يشتبه في تورطهم في إشعال النيران بغابة دوار بوزليفن الربوحات بجماعة مزكيتام.

و قالت نفس المصادر أن عدد المشتبه فيهم بالواقعة هم 4 أشخاص،حيث لا زال البحث جاريا عن المشتبه به الرابع.

و ينحدر إثنين من المشتبه فيهم من جماعة مزكيتام فيما ينحدر الإثنين الآخرين من منطقة تيزي وسلي بإقليم تازة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0