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جرسيف.. توقيف 03 أشخاص لتورطهم في إشعال النيران بغابة

2022-07-20 / 23:44
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هبة بريس

علم من مصادر جيدة الإطلاع أن عناصر الدرك الملكي بجماعة مزكيتام قد تمكنت من توقيف 03 أشخاص يشتبه في تورطهم في إشعال النيران بغابة دوار بوزليفن الربوحات بجماعة مزكيتام.

و قالت نفس المصادر أن عدد المشتبه فيهم بالواقعة هم 4 أشخاص،حيث لا زال البحث جاريا عن المشتبه به الرابع.

و ينحدر إثنين من المشتبه فيهم من جماعة مزكيتام فيما ينحدر الإثنين الآخرين من منطقة تيزي وسلي بإقليم تازة.

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‫22 تعليقات

  1. الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس الحرائق الغابات في المغرب ليس السبب في ارتفاع درجة الحرارة وإنما هناك فعل فاعل يريدون تخريب البلاد وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…

  2. هذه نتيجة الحبوب الهولسة وشرب الخمر أدت بهم إلى تورطهم في هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في اشتعال النيران في الغابة وسببها قلة الشغل والبطالة والتشرد… لهذا يجب على الحكومة أن تضع حلا مناسبا للحد من انتشار البطالة والتشرد وأن تجد لهم عملا يساعدهم على قساوة الزمن الذي طالما عانوا كثيرا منه مما جعلهم يقومون بعمليات تخربية والشغب والتعنيف والنصب والسرقة وخلاصة لذالك الحكومة هي المسؤولة الوحيدة لمعانات شبابنا…

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