جمعية “العيون المفتوحة”… عمل دؤوب متواصل وأنشطة خيرية متعددة

هبة بريس

تعتبر جمعية العيون المفتوح، التي تم تأسيسها سنة 2006، من بين أبرز جمعيات العمل التطوعي بالمغربي، نظرا للأنشطة المتعددة التي تسهر على تنظيمها منذ سنوات عديدة خصوصاً في المجال الشبه طبي التي استفاد منها الفقراء والمحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة، حيث مكنتهم .

وتحمل جمعية العيون المفتوحة، لمؤسسها النظاراتي الشاب طارق الودغيري، والذي السنة الماضية عالم السياسة مؤخراً بقبعة التجمع الوطني للأحرار، رصيد قوي من الأنشطة التي نظمتها خلال السنوات الماضية، والتي همت قياس النظر وتصحيح البصر وتوزيع النظارات على المستفيدين والفحص بالصدى والطب العام وطب الأطفال وطب العظام و المفاصيل وقياس نسبة السكر في الدم وقياس نبضات القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم وتحاليل حول داء الكلي.

هذا وسبق أن أكد رئيس الجمعية، طارق الودغيري خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن الهدف من هذه الأنشطة الإجتماعية هو مساعدة الفقراء والمستضعفين والأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا بمسقط رأسه مدينة فاس، مشيراً أنه بذل جهداً كبيراً منذ سنوات من أجل إنجاح جميع الأنشطة التي تم تنظيمها، وأن هذا الجهد تضاعف منذ دخوله غمار السياسة.

هذا ويعتبر طارق الودغيري من بين الوجوه السياسية الشابة المشرفة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمدينة فاس نظرا لعمله الدؤوب وقربه من المواطن الفاسي بمقاطعة المرينيين على وجه التحديد، وهو الأمر الذي أهله للحصول على نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية العام الماضي.

وإليكم بعض الأنشطة التي قامت بها الجمعية مؤخراً :

مركز باب الخوخة :

استفاد 160 من نزلاء و نزيلات مركز باب الخوخة من حملة طبية متعددة الإختصاصات وكذا طب للعيون تحت إشراف طبيب مختص ،و توزيع نظارات مجانية على النزلاء .

-دار الوفاء :

استفاد 200 من شباب دار الوفاء من حملة طبية في تخصصات عديدة مثل الطب العام و طب العيون.

-دار المسنين راس الما :

استفاد 150 نزيل و نزيلة من حملة طبية و كذلك فحص العيون تحت إشراف البروفيسور بنعطية الإدريسي رئيس مصلحة طب العيون بالمستشفى الجامعي بفاس،و توزيع نظارات طبية ذات جودة عالية

-دار الفتاة الزيات :

عرفت دار الفتاة زيارة خاصة من طرف قافلة طبية تحت اشراف جمعية العيون المفتوحة ،

و لقد عرفت الحملة فحص طبي شامل و مجاني لفائدة فتيات الدار .وفي الأخير تم توزيع نظارات على المستفيدات

-دار الفتاة مؤسسة محمد الخامس :

استفاد 100 من فتيات مؤسسة محمد الخامس من حملة طبية متعددة الإختصاصات تحت إشراف الذكتورة سمية الهباوي و كذا طب العيون تحت إشراف الدكتور العلوي اسماعيلي عبد الله .

-القافلة الطبية :

يومي 26/27 من شهر مارس قامت الجمعية بأكبر حملة طبية بمنطقة بندباب ،حيث وصل عدد المستفيدين 1400 مستفيد .

وعرفت القافلة حظور وازن من عدة شخصيات مغربية و أخرى سينغالية و على رأسها السيد عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس و عمدة مدينة دكار السينغالية .

-حفل حناء :

استفادت 1600 فتاة من من حفل حناء بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث عرف هذا النشاط توافد عدد كبير من ساكنة المنطقة في أجواء احتفالية و عرف كذلك هذا الحفل توزيع العديد من الهدايا على الفتيات

-حفل الختان :

نظمت الجمعية حفل ختان لأبناء منطقة المرينيين و حملة طبية لفائدة أمهات الأطفال و عرف هذا الحفل حظور قوي للوفد الإسرائيلي، حيث وصل العدد الإجمالي 1550، حيث استفاد 650 طفل من عملية ختان و600 مرأة من عملية تطبيب مجاني، و100 من النساء الأرامل من قفة العيد، و100 شاب و شابة من تكوين مجاني، و100 شخص من دوي الإحتياجات الخاصة.

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