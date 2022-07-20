رئيس الحكومة يلتقي رئيس غرف التجارة “يُوأس بلاك تشامبرز

هبة بريس

التقى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 20 يوليوز 2022، بالسيد رون بوسبي RON BUSBY، رئيس غرف التجارة “يو أس بلاك تشامبرز” (US Black Chambers) والوفد المرافق له، والذين يقومون بزيارة عمل للمغرب.

‏ كما حضر اللقاء إلى جانب السيد رئيس الحكومة، كل من السيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، ‏والشغل والكفاءات، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ‏بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.‏

وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى أوجه الشراكة والتعاون، التي من الممكن أن تربط المملكة المغربية، مع غرف التجارة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال، وخلق مسارات التمكين للشركات في القارة الافريقية.

كما استعرض السيد رئيس الحكومة خلال اللقاء، الأدوار التي يقوم بها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، من أجل تنمية الاستثمارات في القارة الإفريقية، من خلال إبرام المملكة لعدد كبير من الاتفاقيات مع مجموعة من الدول، حيث أصبح اليوم المغرب المستثمر الإفريقي الرائد في غرب إفريقيا، والثاني في القارة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة.

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جدير بالذكر أن “غرف التجارة يُوأس بلاك تشامبرز (US Black Chambers)”، هي منظمة غير ربحية، تأسست في العام 2009، ويوجد مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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