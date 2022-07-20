أخنوش يجري مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الأربعاء 20 يوليوز 2022، بمراكش، مباحثات مع أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، مرفوقا بوفد هام.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الحكومة، كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وتناولت المباحثات مختلف أوجه الشراكة بين المغرب والمؤسسة المالية الإفريقية، وسبل تقويتها وتطويرها، حيث أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم ولأهمية البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الكبرى التي باشرها المغرب في إطار الشراكة مع البنك الافريقي للتنمية.

كما شكل اللقاء مناسبة للتداول حول التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، وفي هذا الإطار استعرض السيد رئيس الحكومة مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، مؤكدا أن الحكومة حافظت رغم التقلبات الاقتصادية العالمية على استمرار المشاريع الإصلاحية الهيكلية وفق جدولها الزمني، فضلا عن استمرار الدعم للبرامج الاجتماعية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية، وتخصيص دعم إضافي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على الصعيد العالمي.

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