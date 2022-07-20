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اتصال جديد من ترامب بمسؤول ولاية أميركية لإلغاء نتائج الانتخابات

2022-07-20 / 20:44
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هبة بريس _ وكالات

كشف رئيس مجلس ولاية ويسكونسن، روبن فوس، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتصل به هاتفيا الأسبوع الماضي كجزء من جهد جديد لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية التي أجريت في عام 2020.

وتحدث فوس، وهو جمهوري، في تصريحات نقلتها شبكة “سي أن أن” عن المحادثة الهاتفية مع ترامب: “إنه يود منا أن نفعل شيئا مختلفا في ويسكونسن”، مضيفا: “شرحت أن هذا غير مسموح به بموجب الدستور، لكن هو له رأي مختلف”.

تستند جهود ترامب الأخيرة لإلغاء خسارته الانتخابية، وفقا لفوس، إلى حكم صدر مؤخرا عن المحكمة العليا للولاية يحظر استخدام معظم صناديق الاقتراع في ولاية ويسكونسن، وينص على أنه لا يمكن لأحد إعادة الاقتراع شخصيًا نيابة عن ناخب آخر.

في أوائل عام 2020، مع بدء فيروس كورونا ووفاة الآلاف من الناس على الصعيد الوطني، أصدرت لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن قاعدة تسمح للمقاطعات باستخدام صناديق الاقتراع لجمع بطاقات الاقتراع.

كان القصد، كما هو الحال مع التغييرات في الولايات الأخرى، هو تسهيل التصويت دون الاضطرار إلى التجمهر في مكان اقتراع صغير واحتمال المخاطرة بالعدوى.

سرعان ما أصبحت الجهود الوطنية لزيادة التصويت الغيابي أو المبكر محورًا لمزاعم ترامب حول احتمالية تزوير الانتخابات.

وقال فوس إنه أوضح لترامب أن قرار المحكمة العليا الأخير، لا يعني أن استخدام صناديق الاقتراع في انتخابات 2020 كان غير قانوني.

وعلق فوس على المحادثة: “أعتقد أننا جميعا نعلم من هو دونالد ترامب، ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به للتحكم أو التنبؤ بما سيفعله”.

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