تفاهم مغربي هندي لتعزيز القدرات في مجال الطاقات المتجددة

وقعت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) اليوم الأربعاء بنيودلهي، على مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية لإنتاج الطاقة الكهربائية NTPC.

وأوضحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذه المذكرة، التي وقعها مدير العمليات بوكالة (مازن) رشيد بياض، والمدير العام للشركة الهندية لإنتاج الطاقة الكهربائية NTPC ناريندر موهان جوبتا، بحضور سفير المغرب في الهند السيد محمد المالكي، تهدف بالأساس إلى تعزيز القدرات في مجال الطاقات المتجددة.

وأضاف البلاغ أن المذكرة، التي تم توقيعها بالأحرف الأولى على هامش الدورة السابعة عشرة لاجتماع “CII-Exim Bank Conclave بشأن شراكة النمو بين الهند وإفريقيا”، تهدف أيضا إلى تبادل التجارب والخبرات بين الوكالة المغربية والشركة الهندية، وخصوصا في مجال البحث والتطوير واستكشاف الفرص المشتركة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة في إفريقيا.

وتقود الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، التي تأسست سنة 2010، تجربة الطاقات المتجددة في المغرب. وتساهم من خلال مشاريعها في الهدف الوطني المتمثل في بلوغ + 52 في المائة من حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المغربي بحلول سنة 2030.

وإلى غاية نهاية سنة 2021 ، تم استغلال 4.109 ميغاوات من الطاقة الريحية والطاقة الهيدروليكية والشمسية. وتضع مجموعة مازن تثمين وتنمية الموارد المتجددة في صلب استراتيجيتها، لخلق قوة لا تنضب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالنسبة للمغرب والخارج.

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