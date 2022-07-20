رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي

إيطاليا.. ثلاثة أحزاب ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بحكومة دراغي

2022-07-20 / 19:40
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت ثلاثة أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات هدفت لإيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأطراف.

وأفاد حزب “فورزا إيطاليا” (يمين وسط) و”الرابطة” (يسار متشدد) و”حركة خمس نجوم” الشعبوية مجلس الشيوخ بعدم نيتها التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي لحل أزمة سياسية يتوقع الآن بأن تؤدي إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

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تعليق واحد

  1. رابطة الشمال حزب يميني متطرف.وليس يساري وهو ضد المهاجرين .الإيطاليون الجنوبيون والاسلام

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