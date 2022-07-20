الرباط تحتضن اللقاء الوطني الأول حول مستقبل المنظومة المائية بالمغرب

2022-07-20 / 19:21
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تنظم منظمة ” إتحادية غرين يووت” اللقاء الوطني الأول حول مستقبل المنظومة المائية بالمغرب في ظل تداعيات التغيرات المناخية التي تخيم على العالم، يوم السبت القادم 23 يوليوز الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء، الذي سيفتتحه عبد الله الصيباري الكاتب العام للشبيبة الاتحادية وعضو المكتب السياسي للحزب، في إطار الأنشطة التوعوية والترافعية، التي تنظمها المنظمة للتحسيس بأهمية ترشيد الماء واتخاذ تدابير حكومية لحماية المنظومة المائية المغربية، باعتبارها إحدى أهم الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لما لها من أهمية حيوية واستراتيجية في الحفاظ على التوازن المجتمعي والبيئي.

وسيشارك في هذا اللقاء خبراء ومختصون في المجال ومجموعة من الفعاليات السياسية والبرلمانية والمدنية. وستشمل محاور اللقاء مجموعة من المواضيع، منها الإكراهات التي تواجه المنظومة المائية، والوضعية المائية في المغرب بين التحديات والآفاق، ومكانة الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية في إطار النموذج التنموي الجديد، وعتبات تغذية المياه الجوفية كحل للتكيف مع تغير المناخ “حالة أحواض كير – زيز غريس”، ثم إشكالية المياه في المغرب وفق منهج ” نيكسوس” في سياق التغيرات المناخية.
وتجذر الإشارة أن منظمة ” اتحادية غرين يووت” تم تأسيسها مؤخرا بمبادرة من الشبيبة الاتحادية، كإطار حزبي مواز. وتهدف إلى فتح نقاش عمومي حول المواضيع ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.

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