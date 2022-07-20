المرزوقي يتدخل فيما لايعنيه ويتهم المغرب بالإستقواء باسرائيل

هبة بريس _ ع عياش

تاركا تونس تتخبط في مشاكلها السياسية ..غير مهتم بالأوضاع التونسية التي تحتاجه في هذا الوقت بالضبط ..حاشرا انفه في شؤون دولة لها سيادة …هذا هو منصف المرزوقي ..

منصف المرزوقي وبعدما اصبح أطلال بتونس أراد ان يعود للواجهة بالتدخل فيما لا يعنيه ..منصف المرزوقي وكالعادة يريد ان يقول للآخر ..اني لا زلت ” منصف المرزوقي ”

الأخير لم يجد من موضوع يتكلم فيه غير انتقاده لاستقبال المغرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي معتبرا ان الأمر ليس سوى “الاستقواء” بإسرائيل ضد دول عربية أخرى.

وكتب المرزوقي على صفحته في موقع فيسبوك “ها قد أصبحت إسرائيل طرفا في صراعاتنا، لا فقط في المشرق وإنما أيضا في المغرب العربي. والكل يعرف في أي اتجاه تتحرك مصالحها. أما لهذا النفق الذي تمر به شعوبنا من نهاية؟”.

وتناسى المرزوقي الذي كان رئيسا لدولة أن القضايا الثنائية تخص الدول المعنية وان لا دخل له فيها، وبالتالي فإن المرزوقى تدخل فيما لا يعنيه

أنه لا يصح التدخل فى الشأن المغربي ..فهل تدخل المغرب يوما ما في الشأن الداخلي التونسي …؟

المغرب أدرى بقضاياه ايها التونسي الذي جعل تونس الشقيقة تواجه مشاكل سياسية وأمنية كبيرة فى ظل رئاسته للبلاد…

والمناسبة مواتية لتذكير منصف المرزوقي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981

1- لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية للدول الأخرى؛

2- يشمل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول الحقوق والواجبات التالية

(أ) سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها؛

حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفى تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية وفقاً لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال؛

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11