رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة عسكرية للجيش المغربي

زار رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء، قاعدة بن جرير الجوية المغربية واجتمع مع قائدها، حسن محور.

واستعرض محور مع كوخافي، تهديد الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية، وسرب مقاتلات “أف-16”.

وتحدث الطرفان عن إقامة تعاون بين القوات الجوية للجيوش بما في ذلك مشاركة قوات إسرائيلية في مناورات “الأسد الأفريقي” التي تجرى في المغرب تحت قيادة أفريكوم.

كما أجرى زيارة للواء المظليين في الجيش المغربي وتحدث مع قادة في الوحدة بالإضافة إلى زيارته لمواقع يهودية في المغرب.

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