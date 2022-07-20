كوخافي خلال زيارته للمملكة المغربية

رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة عسكرية للجيش المغربي

2022-07-20 / 18:11
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زار رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء، قاعدة بن جرير الجوية المغربية واجتمع مع قائدها، حسن محور.

واستعرض محور مع كوخافي، تهديد الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية، وسرب مقاتلات “أف-16”.

وتحدث الطرفان عن إقامة تعاون بين القوات الجوية للجيوش بما في ذلك مشاركة قوات إسرائيلية في مناورات “الأسد الأفريقي” التي تجرى في المغرب تحت قيادة أفريكوم.

كما أجرى زيارة للواء المظليين في الجيش المغربي وتحدث مع قادة في الوحدة بالإضافة إلى زيارته لمواقع يهودية في المغرب.

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‫7 تعليقات

  1. المغرب وشعبه يرحب بكل من قصده سواءا بقصد لمصالح مشتركة أو لزيارة ترفيهية

  3. مرحبا بالتعاون المغربي الاسراىيلي في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة علاوة على تبادل الخبرات في الميدانين العسكري والأمني من حق المغرب ان يربط علاقاته مع من يشاء من الدول الصديقة التي يرى فيها ربح مكاسب ومنافع لصالح الوطن والمواطنين فهذا عصر التكثلات والتحالفات يحيا المملكة المغربية العلوية الشريفة وقاىدها محمد السادس حفظه الله ونصره

  5. هل الجيش المغربي ضعيف لهذا الحد؟
    لكي يستجدي قتلة الاطفال لمساعدته؟! او حمايته
    هذه نقطة تهرق ماء الوجه و تخجلنا كمغاربة ايا كان ديننا

  6. مكانة المغرب المهمة جعلت منه قبلة لتبادل الخبرات مع دول من مختلف أقطار العالم وفي مجالات متنوعة.

  7. مرحبا و1000 مرحبا بأي تعاون يصب في مصلحة بلادنا ويزيد من تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى.

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