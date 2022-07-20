اسبانيا.. تسجيل أزيد من 500 وفاة بسبب موجة الحر
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن موجة الحر التي تضرب إسبانيا منذ عشرة أيام أدت إلى وفاة “أزيد من 500 شخص”، وذلك خلال رحلة قادته إلى أراغون، المنطقة الشمالية المتضررة جراء الحرائق.
وأضاف سانشيز « خلال موجة الحر، توفي أكثر من 500 شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بحسب الإحصائيات »، في إشارة إلى التقديرات بشأن ازدياد معدلات الوفيات التي نشرها معهد للصحة العامة.
وقال « أطلب من السكان توخي الحذر الشديد (…) حالة الطوارئ المناخية أمر واقع ».
وأشار سانشيز إلى البيانات الصادرة عن معهد كارلوس الثالث للصحة، الذي يقدر عدد الوفيات المرتبطة بالحر بناء على عدد حالات الوفاة الزائدة لدى مقارنة الأرقام بالمعدلات المسجلة في الأعوام السابقة.
ولفت المعهد في الأيام الأخيرة إلى أن بياناته عبارة عن تقديرات إحصائية ولا تعد حصيلة رسمية للوفيات.
واجتاحت إسبانيا موجة حر تؤثر على معظم أجزاء غرب أوروبا، والتي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الأسبوع الماضي، وتسببت باندلاع عشرات حرائق الغابات.
20 تعليقات
لطفك يارب العالم بأكمله يشهد موجة حر لم يشهدها العالم من قبل اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض برحمتك ياارحم الراحمين..
يآرب ولطفك بنا وسترك وبردا وسلاما علينا ماذا يحصل في العالم ؛ الحرائق تندلع في كل مكان الدول الأوروبية والعربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
كنا نسمع بطوارئ كورونا هههههههه والآن نسمع بها طوارئ المناخية والاكتر من ذالك علامة الساعة اقتربت نطلب حسن الخاتمة ونسألك رد القضاء فلطفك بنا..
هذه السنة ؛ سنة الحرائق في كل مكان درجة الحرارة جد مفرطة مما تسببت في الوفاة المسنين والاطفال الصغار في إسبانيا وربما حتى في المغرب ولم تذكر…
اسبانيا على الأقل أنها تأخذ الحيطة والحذر والاحتياطات للازمة لمواجهة موجة الحر ولكن للاسف الشديد المغرب ماذا فعل لازال يقوم باطفاء النيران الملتهبة في الغابات.. هههههههههههه.
اللهم ارفع عنا هذا البلاء وغضبك عنا ونزل رحمتك التي وسعت كل شيء ولا تجعلنا من القانطين إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..
من كوفيد 19 كورونا الى موجة الحر وحروب واسعار ملتهبة في الاسواق العالمية هذآ دليل على ان التغيرات السلوكيات في المجتمع العالمي والاتي لايعلمه سوى الله سبحانه وتعالى والحمدلله على أن الله تعالى يمهل ولا يهمل..اللهم لك الحمد والشكر على كل حال..
هذه هي نتيجة التكنولوجيا والتطوير العولمة في الأسلحة النووية التي أثرت على المناخ المتلوث بها مما أدت إلى الاحتباس الحراري بشكل كبير وكانت المعانات اكبر من حجمها في الوفيات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في نظري ان ليس سبب الوفاة هو ارتفاع درجة حرارة وإنما هو شيئا ما وراء ذالك والله أعلم…
التغيرات المناخية ليست هي المسبب الرئيسي في ارتفاع درجة الحرارة وإنما الاقمار الصناعية والاسلحة النووية هما المسببان في ذالك …ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
إنها فترة الصيف أكيد الحرارة مرتفعة ولايستطيع الإنسان أن يتحملها وبالاخص المسنين والاطفال الصغار … اللهم اغثنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء…
كل هذا راجع من خلال معاملتنا وسوء المعاملة بينا وعدم التسامح والتساهل بين الديانات السماوية والشعوب إنه سوى ابتلاء وامتحان من عند الله ونعم بالله ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ….
هل سيكون هناك تلقيح من موجة الحر كما تلقيناها في كوفيد 19 كورونا هههههههه…وكم من جرعة هههههههههههه.
قل ما اصابنا من مصيبة إلا بإذن الله لاهروب من قدره فهو على كل شيء قدير ونعم بالله ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
مقارنة إسبانيا مع المغرب فرق كبير وتحديات لدرجة الحرارة لأنهم يتوفرون على آليات جديدة وأجهزة طبية في جودة عالية وممتازة جدا..
التغيرات المناخية وما تسببه من أضرار بالغة الخطورة وهذا ما حصل لإسبانيا وبعض الدول الأوروبية والعربية مما أدت إلى وقوع وفاة وحرائق غبوية … لطفك بنا يآرب…
ربما كان سبب الوفيات هي استنشاق هواء ملوث اتي من حرائق الغابات وهذا ما جعل المسنين لم يستحملوا ذالك ..
ومن هذه الحرائق ينتج عنها ثاني أكسيد الكاربون مما أدى إلى الاختناق المسنين في إسبانيا ونتج عن وفاتهم..
ارتفاع درجة الحرارة كان سببها الحرائق التي شهدتها إسبانيا ونتج عن وفيات لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الموجة الحر حتى لا نقع في كارثة إنسانية لاتنسى ابدا في تاريخ العالم الاروبي والعربي …
يجب على السلطات الإسبانية أن تقوم بحملات تحسيسية وتوعوية لضربات الشمس وان توخي الحذر والحيطة وإن تمنع الخروج اثناء الدروة وإن توفر لهم المكيفات الهوائية لتجنب حدوث وفاة … بالنسبة للمسنين والاطفال الصغار مع شرب الماء بكثرة …