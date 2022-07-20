مهزلة.. مدارس خصوصية تستخلص واجبات يوليوز مقابل خدمات لم تقدم أصلا

هبة بريس_ الرباط

هل هو شجع أم غياب للوازع الأخلاقي والانساني والحقوقي؟ أم هو تحد واضح صارخ للقرارات الوزارية ولدور جمعيات الآباء والأولباء في شقها الخصوصي؟ أم هو تواطؤ من قبل الجميع للنيل من جيوب الأسر التي اختارت التعليم الخصوصي كبديل التعليم العمومي؟

نعلم علم اليقين، أنه وبمقتضى القوانين وما تتضمنه دفاتر التحملات من التزامات بين الطرفين، أن الأجر يكون مقابل العمل أو تقديم خدمة هذا بلغوو فقهاء القانون، لكن ما عرفته الساحة التعليمية الخصوصية لاسيما في زمن الأزمات يعكس صورة مخالفة، بيد أن مدارس خصوصية ألزمت الأسر بأداء فواتير شهر يوليوز مقابل خدمات لم تقدمها أصلا وظلت وهمية في نظرهم يا للغرابة…( تلامذة السنة التاسعة نموذجا).

فمثلا، تلامذة المستوى التاسعة اعدادي، الذين هجروا مقاعد الدراسة نهاية شهر يونيو، ولم تطأ أرجلهم باب مؤسستهم قط شهر يوليوز، حتى أن مكان اجراء الامتحانات الاشهادية بالنسبة إليهم تم بمؤسسات تعليمية عمومية خارج مؤسساتهم الخصوصية، كما أنها لم تكلف نفسها حتى عناء نقلهم على وسائل النقل المدرسي، وعلى الرغم من ذلك وبدون استحياء طالبت هذه الأخيرة وبلغة ” تخراج العينين” بضرورة أداء فاتورة شهر يوليوز؟ يا للأسف، وكأن الأمر يتعلق بأكل أموال الناس بالباطل بلغة الفقهاء وعلماء الدين.

مدارس خصوصية أخرى تفتقت عبقريتها وربطت بين أداء مصاريف شهر يوليوز وتسليم النتائج لتلامذتها في صورة مقززة وكأن هامش الربح المالي هو أصل العلاقة التي تجمع بين الطرفين وليس البعد التربوي…

كلها مواقف لم تنل رضى كثيرين من المواطنين والمواطنات من زبناء المدارس الخصوصية، فيما تساءل البعض منهم حول الجدوى من استخلاص مصاريف شهر يوليوز، إذا كانت هذه المؤسسات الخصوصية لا تكلف نفسها نقل تلامذتها في هذا الموقف الذي يتطلب تضامنا ومواقف.

ويذكر، أن بعض المدارس الخصوصية بمدن مغربية وانسجاما مع مبدأ التضامن واستحضارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية مع غلاء الأسعار، قررت اعفاء آباء وأولياء تلامذتها من واجبات التمدرس الخاصة بشهر يوليوز المقبل لجميع المتمدرسين باختلاف مستوياتهم، مراعاة منها للظروف الاجتماعية للأسر، فيما أخرى فضلت الضرب بيد من حديد على جيوب زبنائها دون استحضار لأي مواقف أو أي علاقة تربوية تجمع فلذات أكبادهم مع مؤسستهم التعليمية التي ” أدارت وجهها عنهم في زمن طغى فيه جشع المال عن مبادئ أخرى أقوى وأهم”.

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