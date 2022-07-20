السياقة بالعيّاقة…موسيقى وفوضى وحريݣ الضو بالعلالي

2022-07-20 / 15:18
0
محمد منفلوطي - هبة بريس

” السياقة بالعياقة”، مظهر من مظاهر عدم احترام القانون لدى البعض ممن أخذوا من الشارع العام مسرحا لخلق الفوضى وحريݣ الضوء بالعلالي، مع الموسيقى الزائدة وتغيير الاتجاهات دون اذن مسبق…
الأمر هنا يزداد سوء وارتباكا بمعظم طرقاننا وشوارعنا بمختلف مدننا مع دخول عطلة الصيف وارتفاع منسوب حركة السير والجولان، وهنا تبرز بعض المشاهد المتهورة لبعض الشباب المتعطشبن للحركات البهلوانية و” تكياط الرويض”، من عينة من شباب المهجر، الذين يعطون صورة سوداوية لا تليق بمقامهم وهم القادمون من وراء البحار من دول تحترم نفسها وتلزم مواطنيها باحترام القانون وتنزل أقسى العقوبات في حق المخالفين منهم…
صور ومشاهد كهاته، تخلق جوا من الاحتقان المقرون بالملاسنات والمشادات الكلامية الحادة بطعم العناد وعدم التسامح، التي قد تساهم بشكل مباشر في ارتفاع حوادث السير ما يتسبب غالبا في هلاك عدد كبير من المواطنين، وسقوط آخرين جرحى ومصابين بجروح متفاوتة الخطورة.
فمع مطلع العطلة الصيفية، تشهد معظم طرقاتنا ضغطا كبيرا، إذ تهاجر معظم الأسر نحو المدن الساحلية والجبلية للتخلص من مشاق عام مضني من العمل، ناهيك عن ارتفاع منسوب عودة المهاجرين المغاربة إلى بلدهم الأم بعد غياب طويل ساهمت فيه تداعيات كورونا التي قطعت الأرحام وأبعدت المسافات، هنا تبرز مظاهر لشباب طائشين مراهقين بسيارات تشبه ” سباق الرالي”، غالبا ما تؤدي سرعتها وتهور سائقها وعناد البعض الآخر وتعصبهم، تحت ذريعة “الزربة الخاوية”، إلى ما لا تحمد عقباه، اذ يتحول الأمر إلى عراك شبه يومي.

هنا بمدينة سطات على سبيل المثال لا للحصر، وبغض النظر عن الحوادث التي تسجل فيها خسائر في الأرواح خاصة بالطريق السيار والطرق الوطنية والاقليمية تارة، وحوادث أخرى تعتبر خفيفة بالمدار الحضري، لا تدرج ضمن الإحصائيات الرسمية، إذ يتسامح فيها السائقون في ما بينهم، وغالبا ما تكون مخلفاتها بسيطة، ترتبط بأضرار طفيفة تلحق العربات، لذا يرى السائقون أنه لا حاجة لتسجيل “الكوسطة”، ويسوون الأمر في ما بينهم وديا، وهي حوادث تكثر بدورها، في هذه المناسبة، بسبب الضغط الكبير في حركة السير، على الرغم من اليقظة الامنية التي اطلقتها مصالح الامن الولائي بالمدينة بتعليمات من والي الامن عبر وضع خطة محكمة تروم تقريب الخدمات الامنية من كافة المواطنين وتواجد عناصرها بجميع النقط الحساسة، في المقابل تبقى ممارسات بعض الشباب المراهقين بسيارتهم بلوحات الترقيم الاجنبية، وآخرون بدراجاتهم النارية يخلقون نوعا من الفوضى بسرعتهم الجنونية وعدم احترامهم لقانون السير ….

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة عسكرية للجيش المغربي

رئيس الأركان الإسرائيلي يزور قاعدة عسكرية للجيش المغربي

2022-07-20 / 18:11
Photo of كورونا تزهق 5 أرواح بالمغرب خلال 24 ساعة

كورونا تزهق 5 أرواح بالمغرب خلال 24 ساعة

2022-07-20 / 17:51
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ236 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ236 مرشحا للهجرة السرية

2022-07-20 / 17:19
Photo of تنقيلات واسعة في صفوف الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة

تنقيلات واسعة في صفوف الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة

2022-07-20 / 14:36
Photo of إفران.. المصادقة على عدد من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

إفران.. المصادقة على عدد من المشاريع في إطار المبادرة…

2022-07-20 / 14:29
Photo of أكادير : العثور على جثة مندوب طبي بداخل شقته والأمن يفتح تحقيقا

أكادير : العثور على جثة مندوب طبي بداخل شقته…

2022-07-20 / 13:17
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية ورياح قوية بعدد من المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية ورياح قوية بعدد من المناطق

2022-07-20 / 13:12
Photo of حرائق الشمال.. الPPS ينوه بعمل السلطات العمومية

حرائق الشمال.. الPPS ينوه بعمل السلطات العمومية

2022-07-20 / 12:06
Photo of هل يقاطع الشرقاوي والحمامي دورة مجلس جماعة طنجة ؟

هل يقاطع الشرقاوي والحمامي دورة مجلس جماعة طنجة ؟

2022-07-20 / 11:33
Photo of شرطة سطات تشهر سلاحها في تدخل أمني

شرطة سطات تشهر سلاحها في تدخل أمني

2022-07-20 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق