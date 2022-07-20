وسط صدمة محبيه..العثور على نجم “ذا فويس” ميتا

نجلاء مزيان

وسط حزن و صدمة محبيه، تم العثور على نولان نيل Nolan Neal الذي شارك في كل من America’s Got Talent و The Voice ، ميتًا في شقته عن ناهز 41 عاما.

و لم يتم الكشف عن سبب الوفاة ، غير أن الفقيد قيد حياته سبق و أن كشف معاناتة بسبب تعاطيه المخدرات و إدمانه عليها.

و في سياق متصل، قال ديلان سيلز ابن عم نيل لـ TMZ أنه تم العثور على نولان ميتًا في شقته في ناشفيل أمس.

كما تم الإعلان عن وفاته عبر صفحة المعجبين الرسمية الخاصة به Nolan Neal Navy ، والتي شاركت الليلة الماضية رسالة جاء فيها بما معناه “غني بسلام مع الملائكة

في عام 2016”.

و الجدير بالذكر أن نيل ظهر في برنامج The Voice على قناة NBC ، حيث أدى أغنية Incubus “Drive” و إنضم إلى فريق آدم ليفين قبل إقصائه من المنافسة.

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