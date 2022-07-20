مراكش : إندلاع حريق بفضاء للالعاب بالقرب من محطة وقود

2022-07-20 / 15:04
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اندلع قبل قليل من زوال اليوم الاربعاء 20 يوليوز ، حريق كبير بفضاء للالعاب بمنطقة المحاميد 9 بمراكش.

ولازالت فرق الوقاية المدنية تحاول السيطرة على النيران قبل وصولها الى مناطق سكنية.

وقالت مصادر الجريدة، أن المكان المحترق يبعد بمسافة قصيرة عن محطة الوقود، ولم تسجل اي خسائر في الارواح.

وضعية تسائل الجهات التي ترخص إلى فضاءات الالعاب بأماكن غير مستوفية لشروط الوقاية من المخاطر وبالقرب من الاقامات السكنية وهو ما يحدث معه تلوث سمعي بسبب الموسيقى الصاخبة لقاطني الدور السكنية.

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