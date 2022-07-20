فتح معبر اللنبي.. الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك تشيد بوساطة الملك

2022-07-20 / 14:50
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هبة بريس

أشادت الجمعية اليهودية المغربية في المكسيك بوساطة المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، لفتح “معبر اللنبي/الملك الحسين الحدودي”، الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن.

وأعربت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن امتنانها للوساطة المباشرة للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك، ونجاحها في إعادة فتح معبر اللنبي الحدودي بلا انقطاع.

كما أبرزت الجمعية، أن هذه الوساطة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للملك، رئيس لجنة القدس، من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا للاتفاق، سيتم فتح المعبر المذكور بشكل دائم، والذي يقع على بعد 50 كيلومترا من العاصمة الأردنية عمان، ويتردد عليه الفلسطينيون بشكل يومي، مما يسهل حركة الأشخاص والبضائع.

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