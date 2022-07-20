إفران.. المصادقة على عدد من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ع محياوي - هبة بريس

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإفران تحت إشراف عامل الإقليم، يوم أمس الاثنين، اجتماعا خصص للمناقشة والمصادقة على مقترحات مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأكد عامل إقليم إفران ” عبد الحميد المزيد “، الذي ترأس الاجتماع، على الأهمية التي تكتسيها المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة محمد السادس، للنهوض بالرأسمال البشري وتلبية حاجيات الساكنة، ودعم الفئات في وضعية صعبة ودعم التعليم في الوسط القروي، ومحاربة الهدر المدرسي.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض من قبل رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة تطرق خلاله إلى عدة برامج، وجرت المصادقة على مجموعة من المشاريع أهمها:

– المصادقة على المبادرة الملكية ” مليون محفظة ” برسم الموسم الدراسي 2022/2023.

– المصادقة على إحداث سوق تضامنا بالجماعة الترابية أزرو.

– المصادقة على تتمة أشغال بناء مستوصف أكياس بالجماعة الترابية ابن صميم.

– المصادقة على المشاريع المدرسي للدخل في إطار البرنامج الثالث برسم 2022.

– تقديم العرض التقني لمكتب الدراسات BETAF قصد التعاقد لدعم الحس المقاولات.

– تقديم عرض حول درتسة سلاسل الإنتاج من طرف مكتب الدراسات MANNAAUI Consulting.

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