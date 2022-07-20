تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات رعدية ورياح قوية بعدد من المناطق

2022-07-20 / 13:12
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية (20 – 30 ملم) وهبات رياح محليا قوية (65 – 85 كلم في الساعة) مرتقبة الأربعاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى التاسعة ليلا بكل من أقاليم خنيفرة وإفران وبني ملال وأزيلال و الحوز وشيشاوة.

وأضافت المديرية أن هبات رياح (من 65 إلى 85 كلم في الساعة) مرتقبة اليوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى العاشرة ليلا بكل من أقاليم شيشاوة والحوز ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وأزيلال والفقيه بنصالح وخنيفرة وجرادة .

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