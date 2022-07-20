تنقيلات واسعة في صفوف الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن مصالح القيادة العليا للدرك الملكي بالعاصمة الرباط، قد باشرت حركة تنقيلات في صفوف عناصرها بمختلف مناطق المملكة ، مشيرة أن الحركة قد استهدفت عناصر الدرك من مختلف الرتب المهنية.

وأضافت مصادرنا، أن عدد من الدركيين من مختلف المراكز الترابية، قد شملتهم الحركة خصوصا منهم من استكملوا السنوات الاربع أو أكثر من العمل داخل المراكز والسريات بجهات المغرب.

وقد أفرجت مصلحة الموظفين بالقيادة العليا للدرك الملكي ، عن نتائج حركة التنقيلات ، حيث تم الشروع في إخبار المعنيين بها ، في أفق التحاقهم بمقرات عملهم الجديدة خلال غشت وشتنبر المقبل .

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع ل ” هبة بريس” ، فإن حركة التنقيلات الأخيرة برسم سنة 2022“تأتي في وقت مناسب”، حيث إن “القيادة العليا للدرك الملكي، على عهد مسؤولها، راعت الملاحظات العديدة والمتكررة، التي كانت تنتقد إجراء التنقيلات في السابق وسط الموسم الدراسي، دون مراعاة للأطفال المتمدرسين من أبناء الدركيين، وما يترتب عن ذلك من اضطراب للأسر والأبناء، إضافة إلى صعوبة إيجاد فصول دراسية لأبناء الدركيين مع انطلاق الموسم الدراسي – أحيانا – بشهور”.

وقد عرفت الحركة الانتقالية تعزيز القيادات الجهوية للدرك الملكي ضخ دماء جديدة تماشيا مع الجهوية الموسعة.

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