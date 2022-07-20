أكادير : العثور على جثة مندوب طبي بداخل شقته والأمن يفتح تحقيقا

2022-07-20 / 13:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت مصالح الأمن بأكادير، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن العثور على جثة شخص في الاربعينيات من عمره، تم العثور عليها بداخل شقة بحي السلام ،يوم أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر الجريدة أن الجثة تعود لشخص كان يشتغل قيد حياته مندوبا طبيا لاحدى المختبرات بأكادير، وجدت في مرحلة متقدمة من التحلل،وتم اخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

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‫21 تعليقات

  1. ارجوا من السلطات القضائية ان تقوم بالاجراءات اللازمة مع البحث الدقيق لكشف الحقيقة ومعاقبة كل واحد من ساهم فيها مع اقصى عقوبه السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.

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