أكادير : العثور على جثة مندوب طبي بداخل شقته والأمن يفتح تحقيقا
ع اللطيف بركة : هبة بريس
فتحت مصالح الأمن بأكادير، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن العثور على جثة شخص في الاربعينيات من عمره، تم العثور عليها بداخل شقة بحي السلام ،يوم أمس الثلاثاء.
وقالت مصادر الجريدة أن الجثة تعود لشخص كان يشتغل قيد حياته مندوبا طبيا لاحدى المختبرات بأكادير، وجدت في مرحلة متقدمة من التحلل،وتم اخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
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21 تعليقات
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته.
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق للكشف عن ظروف وملامسة هذه الجريمة في حق هذآ الشخص الذي كان يشتغل مندوبا طبيبا.. إن لله وإن إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل.
مع كل الاسف الشديد نحن دولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
في الأواني الأخيرة كثرت بكثرة الجرائم البشعة والنصب وسرقة والاغتصاب والاختطاف وحسبنا آلله ونعم الوكيل لكل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية..
ربما تصفية حسابات مما أدى به إلى قتله وتركه هناك…
نسأل الله الحفظ والسلم والأمان اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على السلطات القضائية ان تعاقب الفاعل أشد عقوبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره لمن يتعدى حدود الله ورحمه الله واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون…
لاإله إلا بالله العلي العظيم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ماذا يحصل في هذآ الوطن (قتل نصب اغتصاب فتن سرقة ….)هل عدم انعدام الأخلاق وقلة الأمن لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا لما يقع في بلادنا…
جل المدن الكبرى المغربية تعرف كثرة الجرائم البشعة دائما نسمع حدوث جرائم ولا نعرف مصدرها وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
يجب فتح تحقيق حول هذه الجريمة البشعة للوصول إلى مدبرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل؛ فيمن سولت له نفسه بارتكابها…
يجب البحث عن سبب الرئيسي لارتكاب هذه الجريمة في حق هذآ الطبيب الذي حصل على جثته داخل شقة من طرف الشرطة العلمية لكشف ملامستها….
يجب القبض على من ارتكب الجريمة فورا وتسليمه إلى العدالة لمحاكمته بالاعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل…
يجب محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن ساهم في هذه الجريمة إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته..
يجب اخضاعه إلى التشريح الطبي لمعرفة سبب وفاته والكشف عن ملامستها .اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب ..
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
ربما يكون نزاع عائلي هم من قاموا بارتكاب الجريمة التي ذهب ضحيتها هذا الطبيب لهذا يجب البحث الدقيق مع إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وملامستها للوصول إلى إلى الحقيقة ومعاقبة كل من ساهم فيها حسبي الله ونعم الوكيل…
أي دولة نحن ؟؟؟؟ حتى نسمع مثل هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (.. من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا …)
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه له بهذه الطريقة الغامضة ولاندري السبب الرئيسي لارتكابها في حقه عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل..
نتمنى معاقبة كل من ساهم في هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها هذا الطبيب بمحاكمتهم بالقصاص حتى يرتاح روح الفقيد في قبره إن لله وإن إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء المجرمين قتلة..