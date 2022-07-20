وهبي: “التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي و المغربي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي و المغربي على حد سواء.

وهبي و خلال كلمة ألقاها هذا اليوم بمناسبة افتتاح المنتدى الدولي المنظم بمناسبة الذكرى الخامسة لخطة عمل فاس، أكد أن المملكة المغربية حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد والتجمع السلمي.

كما أوضح وزير العدل أن المغرب سبق و أصدر عددا من التوصيات و التوجيهات و المقترحات التي تروم منع انتهاكات حقوق الإنسان والحد من التطرف العنيف و جميع أشكال النزاعات العنيفة.

و شدد الوزير السالف الذكر على ضرورة البحث عن سبل ناجعة وفعالة لمواجهة التحديات المشتركة، معتبرا أن التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي الذي ما فتئ يبذل قصارى الجهود لمواجهتها في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

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