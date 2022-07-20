وهبي: “التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي و المغربي”

2022-07-20 / 13:37
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي و المغربي على حد سواء.

وهبي و خلال كلمة ألقاها هذا اليوم بمناسبة افتتاح المنتدى الدولي المنظم بمناسبة الذكرى الخامسة لخطة عمل فاس، أكد أن المملكة المغربية حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد والتجمع السلمي.

كما أوضح وزير العدل أن المغرب سبق و أصدر عددا من التوصيات و التوجيهات و المقترحات التي تروم منع انتهاكات حقوق الإنسان والحد من التطرف العنيف و جميع أشكال النزاعات العنيفة.

و شدد الوزير السالف الذكر على ضرورة البحث عن سبل ناجعة وفعالة لمواجهة التحديات المشتركة، معتبرا أن التطرف العنيف ظاهرة معقدة تشغل بال المنتظم الدولي الذي ما فتئ يبذل قصارى الجهود لمواجهتها في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مباحثات” مغربية ايطالية حول “الهجرة ومكافحة الإرهاب “

“مباحثات” مغربية ايطالية حول “الهجرة ومكافحة الإرهاب “

2022-07-19 / 19:36
Photo of التوأمة بين المغرب والاتحاد الأروبي: السنة الأولى تسجل انخراطا قويا

التوأمة بين المغرب والاتحاد الأروبي: السنة الأولى تسجل انخراطا…

2022-07-19 / 18:29
Photo of الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تقدم تقرير أنشطتها السنوي الأول أمام البرلمان

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تقدم تقرير أنشطتها السنوي الأول…

2022-07-19 / 17:52
Photo of افتتاح جسر اللنبي .. شخصيات إيطالية تشيد بدور المغرب

افتتاح جسر اللنبي .. شخصيات إيطالية تشيد بدور المغرب

2022-07-19 / 14:32
Photo of بالأغلبية.. “النواب” يصادق على مشروع قانون تنظيم “الإحسان العمومي”

بالأغلبية.. “النواب” يصادق على مشروع قانون تنظيم “الإحسان العمومي”

2022-07-19 / 11:36
Photo of خبير : فتح معبر اللنبي بلا انقطاع يؤكد ان المغرب ينخرط ا لفائدة القضية الفلسطينية

خبير : فتح معبر اللنبي بلا انقطاع يؤكد ان…

2022-07-18 / 22:13
Photo of هلال: حياة وإرث نيلسون مانديلا هي رسالة عالمية وخالدة للإنسانية

هلال: حياة وإرث نيلسون مانديلا هي رسالة عالمية وخالدة…

2022-07-18 / 21:10
Photo of المغرب وإسرائيل يوقعان بجنيف مذكرة تفاهم حول الملكية الفكرية

المغرب وإسرائيل يوقعان بجنيف مذكرة تفاهم حول الملكية الفكرية

2022-07-18 / 18:59
Photo of المغرب يفتتح قنصلية فخرية بجزر المالديف

المغرب يفتتح قنصلية فخرية بجزر المالديف

2022-07-18 / 17:09
Photo of إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد على طاولة مجلس الحكومة

إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد على طاولة مجلس الحكومة

2022-07-18 / 14:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق