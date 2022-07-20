هل يقاطع الشرقاوي والحمامي دورة مجلس جماعة طنجة ؟

2022-07-20 / 11:33
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هبة بريس - مكتب طنجة

يبدو أن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة المزمع عقدها يوم غد الخميس 21 يوليوز، تتجه نحو التأجيل بعد ورود أخبار تفيد بتهيئ رؤساء مقاطعات وأعضاء داخل المجلس الى مقاطعة اشغال الدورة .

وأفادت مصادر مطلعة “لهبة بريس ” ان محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ومحمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، حصلا على موافقة عدد من أعضاء المجلس الجماعي، أغلبية ومعارضة ،مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة وبالتالي تأجيلها الى موعد لاحق .

وأضافت مصادر الجريدة ، ان عدم تفاعل رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة طنجة مع عدد من الملتمسات التي رفعها رؤساء المقاطعات الاربع الى رئاسة الجماعة ، والتي تهم عدد من الملفات أبرزها الانارة العمومية ومنح المقاطعات، بعث اشارات خلال الدورة العادية الاخيرة حول توجه رؤساء مقاطعات وأعضاء داخل عمادة المدينة الى مقاطعة اشغال الدورة الاستثنائية .

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