اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

شرطة سطات تشهر سلاحها في تدخل أمني

2022-07-20 / 11:11
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هبة بريس_ سطات

اضطر موظفا شرطة يعملان بولاية أمن سطات، صباح اليوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري، لإشهار أسلحتهما الوظيفية دون اللجوء لاستعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، عرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد عرض شخصا للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيث تدخلت أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة أصيب خلالها مقدم شرطة بجرح بليغ على مستوى يده اليمنى، الأمر الذي اضطر شرطيان لإشهار أسلحتهما الوظيفية بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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