أكادير.. إنطلاق مقابلات إختيار العميد الجديد لكلية الآداب مع بداية محاكمة العميد السابق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار يوم غد الخميس صوب المحكمة الإدارية بأكادير، حيث تعقد رابع الجلسات المرتبطة بالمباريات على المقاس التي هزت أركان كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير، تنطلق المقابلات الخاصة بترشيحات شغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير المقرر إجرائها بكلية الطب.

وتجرى هذه المقابلات بعد سلسلة من الفضائح التي هزت هذه المؤسسة التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أخرها محاولة تمرير مناقشة أطروحة برلماني من نفس حزب عميد الكلية المنتهية ولايته غير مستوفية للشروط القانونية من طرف العميد ونائبه في البحث العلمي الذي قدم ترشيحه الى جانب 4 مرشحين أخرين من نفس المؤسسة.

ووفق مصادر عليمة، فإن الفضائح التي هزت هذه المؤسسة الجامعية ستطيح بأسماء قدمت ترشيحها لهذا المنصب ولها ارتباط مباشر بعدد منها، الأمر الذي سيكون ايذانا بنهاية عهد التوريث الذي ميز تدبير هذه المؤسسة منذ تأسيسها من خلال احتكار العمادة بين العمداء ونوابهم.

خصوصا وأن أصواتا قد تعالت بقوة من داخل المؤسسة وخارجها تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعها رئاسة جامعة ابن زهر بضرورة القطع مع سوء التدبير الذي طبع تسيير هذه المؤسسة على جميع المستويات والأصعدة.

من جهة أخرى، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بناءا على أمر قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عن إلغاء المباراة الثانية المرتبطة بمتصرف من الدرجة الثانية في الإعلام لوجود خروقات، مما سيكون له وقعه المباشر على دعوى الإلغاء الخاصة بالمباراة الأولى التي تبث فيها المحكمة الإدارية بأكادير.

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