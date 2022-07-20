ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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تقرير: ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 51,9 في المائة سنة 2021

2022-07-20 / 10:33
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هبةةبريس

أفاد مكتب الصرف أن الواردات من منتجات الطاقة سجلت ارتفاعا بنسبة 51,9 في المائة سنة 2021، أي بزيادة قدرها 25,9 مليار درهم.

وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع الأسعار والكميات المستوردة، مشيرا إلى أن واردات زيوت الغاز وزيوت الوقود، التي سجلت أقوى نمو، تشكل وحدها قرابة نصف الزيادة في المشتريات من المنتجات الطاقية.

وبشكل عام، يظهر التقرير زيادة في واردات السلع بنسبة 24,7 في المائة إلى 527,4 مليار درهم، في المقابل، انخفض الحجم بنسبة 1,1 في المائة.

وسجلت واردات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة نموا بنسبة 30 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة واردات السيارات السياحية (+5,9 مليار درهم)، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+5,5 مليار درهم)، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات (+3,9 مليار درهم). من جهة أخرى، سجلت واردات أنصاف المنتجات ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة واردات مادة البلاستيك أو المواد البلاستيكية (+3,2 مليار درهم)، والأمونيك (+2,9 مليار درهم) والمواد الكيماوية (+2,5 مليار درهم).

ومن جانبها، بلغت واردات منتجات التجهيزات المصنعة 124 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 12,6 في المائة مقارنة بسنة 2020، مدفوعة بشكل رئيسي بمشتريات قطع الطائرات والمركبات الجوية الأخرى (+2,2 مليار درهم) والمحركات المكبسية (+1,7 مليار درهم) ومجموعات المولدات والمحولات الكهربائية الدوارة (+1,2 مليار درهم) والإطارات الهوائية (+1,1 مليار درهم). وبنسبة أقل، تساهم المنتجات الخام والمنتجات الغذائية أيضا في الزيادة الإجمالية في الواردات، بمساهمة تبلغ 8,8 في المائة و4,5 في المائة على التوالي.

وارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 47,2 في المائة سنة 2021، نتيجة ارتفاع واردات الكبريت الخام وغير المكرر (+5 مليار درهم) التي تضاعفت قيمتها، بالإضافة إلى مشتريات زيت الصويا الخام أو المكرر (+1,9 مليار درهم).

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