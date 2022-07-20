كلاسيكو مثير بين الوداد و الفتح بحثا عن البطاقة الثانية لنهائي كأس العرش

2022-07-20 / 10:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ضمن فريق نهضة بركان ليلة أمس الثلاثاء التأهل لمباراة نهائي كأس العرش بعد فوزه على يوسفية برشيد بركلات الترجيح و ذلك بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

و سيواجه نهضة بركان في نهائي الكأس الفضية الفائز في كلاسيكو الوداد و الفتح الذي سيجرى هذا المساء و بالضبط بداية من الساعة الثامنة ليلا بالمركب الرياضي الكبير بفاس.

الوداد المنتشي بلقبين اثنين هذا الموسم، عصبة الأبطال الإفريقية و البطولة الوطنية، سيدخل مباراة النصف بحثا عن التأهل للنهائي للمنافسة على ثالث ألقابه في موسم اسثتنائي لكتيبة وليد الركراكي.

في الجهة المقابلة، أعد جمال السلامي العدة رفقة فريقه الفتح الرياضي للإيقاع بالوداد و البحث عن ثاني بطاقات المباراة النهائية لكأس العرش في مباراة ستكون فيها الفرجة و المتعة مضمونتين بلا شك.

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