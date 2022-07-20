رسميا.. برشلونة يعلن ضم ليفاندوفسكي لمدة 4 سنوات

2022-07-20 / 10:19
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء الثلاثاء رسميا الاتفاق على ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليون يورو (51 مليون دولار)، شاملة المتغيرات، وذلك بعقد لمدة أربعة أعوام.

وسافر البولندي الدولي ليفاندوفسكي إلى ميامي يوم الأحد للقاء زملائه الجدد، وذلك غداة إعلان برشلونة التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع بايرن ميونخ حول انتقال اللاعب.

واجتاز ليفاندوفسكي الفحص الطبي، وقد أعلن بايرن ميونخ مساء الثلاثاء رحيل اللاعب عن الفريق “رسميا”.

وبعدها أعلن برشلونة تفاصيل العقد الذي يتضمن شرطا جزائيا قيمته 500 مليون يورو.

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