شرين عبد الوهاب عن طليقها :” اتجوز قرد و مرجعلوش ثاني”

نجلاء مزيان

فجرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قنبلة من العيار الثقيل بشأن أزمتها مع طليقها حسام حبيب، حيث كشفت تفاصيل صادمة عن علاقتهما وما حدث خلال الفترة الماضية.

و قالت شرين عبر مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدى:”حسام حبيب طلب 10 % من أرباح شغلى.. أنا اتجوز قرد ومارجعش ليه تانى.. ومش عايزة أعرف حد اسمه حسام تانى”.

وتابعت قائلة :”أنا أسفة للناس عشان كدبت عليكوا، و طلعت قلت ما بيخدش منى فلوس، هتعب عشان أرجع تانى شيرين اللى ضيعتها.. وعلاقتى بحسام عمرها ما كانت حب.”

واستطردت :”حبِّتُه عقربة أنا في حياتي عمري ما تأذيت بالشكل ده غير منه.. إنسان بيغتاب كل الناس، أطالب الشعب المصري والجمهور العربي، أي حد يشوف الإنسان دا يتبول عليه”.

و واصلت قائلة : “كنت بجمل صورته وكذبت كتير، أنا عاوزة أستغفر ربنا على كذبي بشأنه طيلة الفترة السابقة، وعربيتي المرسيدس كانت باسمه، واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي وعاوز يعملي محضر يتهمني بسرقتها.”

و وجهت الفنانة المصرية كلاما قاسيا لطليقها قائلة:”فوق يا ابني واعرف أنت بتكلم مين.. أنا من القلعة.. دا أنا أتجوز الفيل أبو زلُّومة أو القرد اللي في جنينة الحيوانات ولا أرجع له تاني.”

و أضافت ذات المتحدثة :”عيالي في آخر يوم كانوا هيتضربوا بالرصاص، وكنا قاعدين في الأوضة بتاعت الاستوديو، فماسك العلبة اللي فيها رصاص وراح مديني رصاصة.”

و كانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، فاجأت جمهورها بديسمبر الماضي في أوّل اطلالة لها بعد انفصالها عن الملحن حسام حبيب، حيث ظهرت و هي حليقة الشعر .

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