سوريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الأربعاء، بأن دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك ردا على قرار الأخيرة بقطع العلاقات مع سوريا.

وذكرت وكالة “سانا” السورية نقلا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن “الجمهورية العربية السورية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص”.

وقال المصدر إن “الجمهورية العربية السورية تذكر أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عملياً مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم وتم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية”.

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