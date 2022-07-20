الPPS يطالب الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة غلاء المحروقات
هبة بريس
سَجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، استمرارَ الغلاءِ الفاحشِ لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
و سجل المكتب خلال اجتماعه الأخير، انعكاسَ هذا الارتفاع على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة.
وقد أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية، على غرار فئاتٍ عريضة من المجتمع، عن خيبة أمله إزاء العَــمَــــــى السياسي والاجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة.
كما عَبَّرَ عن رفضه لوقوفها موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرار ها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها، مجددا مطالبته بأن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى.
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4 تعليقات
اطالب برحيل هذه الحكومة الفاشلة في سياستها التي لم تنجز شيىا ملموسا على أرض الواقع يهم المغاربة بل بقيت عاجزة تتفرج على الأوضاع المزرية التي أصبحت تعيشها البلاد بسبب ارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية رغم انخفاض أسعار الوقود عالميا الا في بلادنا الوحيدة التي احتفظت الحكومة بارتفاعها لذلك لسنا بحاجة إلى حكومة لا تخدم مصالح الشعب همها الوحيد مصلحتها الخاصة فقط
بالفعل لقد أثر غلاء سعر المحروقات على أسعار باقي المواد الاستهلاكية الضرورية ولهذا يجب الإسراع في اتخاد إجراءات لمواجهة هذه الأزمة.
كل المواطنين مستغربين من ثبات أسعار المحروقات في ثمنها المرتفع بالرغم من إنخفاض سعرها في السوق الدولية مما سيؤجج غضب المواطنين إزاء لا مبالات الجهات المسؤولة.
غلاء الأسعار أثقل كاهل المواطنين والكل ينتظر الحلول التي ستعتمدها الحكومة للتخفيف من هذه الأزمة في ظل إنخفاض أسعار البترول في السوق العالمية